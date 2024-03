Scherma, Discobolo Sciacca bronzo ai campionati italiani a squadre e promozione in A1

Terzo posto e promozione in serie A1 per la squadra femminile di sciabola dell'Associazione Sportiva Discobolo Sciacca ai Campionati Italiani a squadre che si sono disputati nel fine settimana a Piacenza.

La gara di serie A2 è stata vinta dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco, che ha superato in finale la Virtus Scherma Roma – Lame Tricolori. Per le atlete della Discobolo medaglia di bronzo con Aida Pia Figlioli, Carolyn Frenna, Siria Mantegna e Marina Savona, che hanno vinto con tanta determinazione la sfida per il terzo posto contro contro la Scherma Augusta Taurinorum. IL punteggio finale è stato 45 a 43, segno di una battaglia intensa in tutti gli assalti.

Un risultato che riporta la squadra nella massima serie nazionale dopo qualche anno di assenza.

La squadra maschile della Discobolo si è invece classificata al sesto posto nella gara del Campionato Italiano B1.

In pedana sono saliti Francesco Corso, Giuseppe Porrello, Tommaso Rossi e Gianluca Simone Vullo.

“Bellissima soddisfazione – commenta il tecnico Giuseppe Simone Vullo – una finale per il terzo posto sofferta e difficile. Un terzo posto che deve rendere orgogliosi anche le atlete che per problemi di studio e di lavoro non si allenano in modo costante o che da tempo non salgono in pedana. Brave tutte, dalla nostra punta di diamante Siria Mantegna alla più giovane Aida Pia Figlioli, dalla veterana Marina Savona a Carolyn Frenna, rientrata per l'occasione e come sempre grintosa anche senza allenamento. Buono anche il piazzamento della squadra maschile che ha ottenuto il massimo”.