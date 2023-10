Scherma, Discobolo con Vittoria Becchina vince la prima prova del Campionato regionale under 14

Ancora un risultato positivo per la scherma saccense nelle prime gare della nuova stagione sportiva.

Dopo il successo di Marina Savona nella gara Master del Campionato Italiano, una portacolori della Discobolo si impone anche nella prima gara regionale del Campionato Under 14 che si è svolta a San Cataldo, tappa di avvicinamento alla 1^ prova nazionale che andrà in scena a dicembre a San Severo (FG).

La promettente Vittoria Becchina, 12 anni, che quest'anno affronta una nuova categoria, ha dominato la gara e si appresta adesso con grande fiducia ad affrontare le prossime competizioni.

Questo il commento del tecnico nazionale Pippo Vullo: “La prima prova dell’anno serve a valutare lo stato di salute tecnico della tua scuola, quindi è un punto di inizio in uno sporti in cui rimanere ai vertici è sempre difficile. Tutta la squadra ha lavorato intensamente, sono abbastanza soddisfatto del risultato ottenuto, Vittoria è stata impeccabile e determinata. Il cambio di categoria la porta a doversi confrontare con atlete più grandi rispetto alla sua età, il cambio della lunghezza dell’arma, il cambio di divisa e delle protezioni, insomma una prima prova dove i cambiamenti sono veramente tanti. Sicuramente il lavoro di preparazione e di approccio alla prima prova è stato ben programmato, un grazie di cuore va a Maria Vittoria Rossi, a Aida Figlioli, Sofia Figlioli e Tommaso Rossi che hanno saputo dare motivazione e sensazioni giuste a Vittoria che su sette match ne ha vinti sei”.

Prossimo appuntamento per la Discobolo a Salsomaggiore per la prima prova nazionale Under 17 cadetti. In gara Aida Pia Figlioli e Maria Vittoria Rossi.