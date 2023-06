Scherma, argento per Siria Mantegna ai Campionati Italiani Universitari

Un altro brillante risultato nazionale per la scherma agrigentina.

Siria Mantegna, atleta della Discobolo Sciacca, si è classificata al secondo posto ai Campionati Italiani Universitari che si sono disputati a Camerino. Siria, da anni atleta di punta del sodalizio saccense, ha gareggiato anche con i colori dellUniversità San Raffaele di Roma, dove sta proseguendo gli studi in Scienze Motorie.

Nella finale di sciabola, Mantegna si è arresa solo a Giulia Arpino del Cus Bologna, vincitrice dell'ultimo e decisivo assalto.

Terza posizione e medaglia di bronzo per Gaia Pia Carella del Cus Foggia e Diletta Andaloro del Cus Palermo.

“Dopo un anno difficile – commenta felice la schermidrice agrigentina - concludo con una bella medaglia che mi dà la giusta grinta per la prossima stagione. Devo ringraziare chi crede in me quotidianamente, da Lucio Landi a Pippo Simone Vullo, alla Discobolo che anche da lontano continua ad essere un mio punto di riferimento”.