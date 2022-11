Rally nazionale Aci Sport, doppio podio per l’Automobile Club della città dei templi: vincono Scannella e Pellitteri

L’Automobile Club della città dei templi ottiene il primo posto nelle categorie “Under 25” e “Classe A”.

Due i titoli conquistati dal sodalizio della Valle dei Templi: uno messo a segno dal giovanissimo talento di Mussomeli Scannella che con impegno, serietà e dedizione allo sport continua il suo percorso formativo e l’altro, conquistato dal pilota di Casteltermini che con la sua esperienza è riuscito a mettere a il sigillo nella classe A7. Diversi i piloti licenziati Automobile Club Agrigento che hanno partecipato alla finale nazionale di Coppa Italia Rally “Aci Sport” questo fine settimana al Rally del Lazio Cassino-Pico.

Soddisfatto il presidente dell’ACI di Agrigento Salvatore che, a nome del Consiglio direttivo, della commissione sportiva, del direttore e di tutto l’Automobile Club ha voluto complimentarsi direttamente con i neo vincitori. “Non possiamo che essere orgogliosi per i risultati ottenuti dai due licenziati del nostro sodalizio – ha dichiarato Bellanca – che portano lustro al nostro amato sport non solo a livello provinciale e siciliano ma anche a livello nazionale. Siamo sicuri che l’esperienza di Pellitteri ed il potenziale di Scannella porteranno altri successi che daranno lustro al nostro Ente che ha sempre avuto una particolare attenzione per i propri licenziati. I complimenti vanno anche a tutti gli altri licenziati AC Agrigento che hanno partecipato alla finale e che, purtroppo, non hanno centrato l’obiettivo che avrebbero meritato”.