Pugilato femminile, Gloria Peritore stravince su Draskovic e punta al titolo

Gloria Peritore continua a vincere sul ring. Al Cus di Palermo ha fatto suo il match che l’ha vista di fronte a Tijana Draskovic per un evento organizzato dalla Opi Fight Night di Alessandro Cherchi e che ha fatto registrare il tutto esaurito regalando al pubblico una grande serata di pugilato.

Gloria Peritore ha battuto l’atleta serba vincendo per ko tecnico alla sesta ripresa: un incontro dominato sul ring fin dall’inizio dalla licatese che ha mostrato grandi miglioramenti tecnici. Già campionessa mondiale di kickboxing – ha vinto per tre volte consecutive Oktagon, prima donna italiana a vincere il Bellator, attualmente pugile professionista – Peritore conquista così a Palermo un’altra vittoria e ora punta al titolo. Oltre al pugilato è fortemente impegnata nel sociale con la sua organizzazione, denominata “The Shadow,” che diffonde i valori degli sport da combattimento e promuove l’empowerment femminile attraverso il progetto contro la violenza sulle donne “Fight the violence”.

“Davvero felice di questo passo in avanti - ha commentato Gloria - e questo match fa parte di un disegno più grande che mi porterà dove voglio. Mi sono espressa bene e ho messo in atto ciò per cui ho lavorato, concentrandomi sull’impostazione pugilistica e scrollandomi di dosso vecchie movenze della kickboxing che all’inizio mi penalizzavano. Come ho detto a fine match, mi sento libera sul ring, proprio come dovrebbero sentirsi tutte le donne: libere di esprimersi. Questo è uno sport per uomini e donne, oggi più che mai”.