Nazionale italiana karate, nuova convocazione in azzurro per Emma Colletti del team Lentini

Emma Colletti di Calamonaci approda all’Eurocup Istria 2021 a Porec, in Croazia, con la nazionale italiana.

Storica convocazione per l’atleta di Calamonaci che fa parte dell’Ippon Karate Lentini.

La sua specialità è il Kumite ed è una cadetta di 47 chilogrammi.

Difenderà dunque i colori azzurri con la nazionale giovanile in occasione della gara internazionale in Croazia.

Per Emma si tratta di una conferma: è già stata infatti convocata in passato. Al campionato europeo che si è svolto lo scorso agosto in Finlandia ha conquistato la medaglia di bronzo.

“Siamo fieri di lei - ha detto il coach Marco Lentini - e siamo sicuri che porterà in alto il nome della Ippon Karate di Sciacca, Ribera e Sambuca di Sicilia oltre i confini nazionali”.