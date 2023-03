Mountain bike, tre agrigentini sul podio a Capaci per la seconda prova del campionato regionale CSI

Il team agrigentino “Radio Vela” ha portato a casa un bottino di tutto rispetto al termine della seconda prova del campionato regionale CSI di mountain bike, specialità gran fondo, a Capaci.

Alberto La Mantia è risultato primo assoluto e primo classificato nella categoria Master 3; Fabio Rizzo primo classificato nella categoria Master 7; Maurizio Rizzo secondo assoluto nella categoria “E-Bike e Tarcisio Sarcuto è arrivato 6° nella categoria Master 5.

La gara si è svolta sul percorso di pizzo Manolfo, nei suggestivi ed impegnativi sentieri delle montagne che sovrastano la città di Palermo. A contendersi la vittoria oltre 200 atleti siciliani Sicilia su un tracciato che si è rivelato abbastanza selettivo: pochi spazi per il recupero ma anche un’altitudine che ha richiesto notevole esperienza.

Il team agrigentino, con in testa Alberto La Mantia, è riuscito a contenere i diversi tentativi di allungo dei primi fuggitivi fino al terzo chilometro dove, a causa di un imbuto che dava inizio ad un lungo single track in salita, il raggruppamento di testa è riuscito ad allungare sull’intero gruppo di inseguitori. Terminato il “single track”, La Mantia ha iniziato un progressivo aumento del ritmo a caccia dei primi fuggitivi ma sbagliando più volte, come del resto è accaduto ad altri atleti, la via maestra a causa delle indicazioni non sempre presenti ai molteplici bivi ed anche a causa di alcuni imprevisti meccanici. Ma tutto questo ha reso ancora più entusiasmante la gara con un continuo inseguimento a ritmi decisamente sostenuti.

La Mantia, alla fine, si è portato alle spalle del primo assoluto che, a causa di una foratura, è stato costretto ad una sosta tecnica consentendo a La Mantia di approfittarne conquistando e mantenendo la prima posizione fino al traguardo.