Torna la "Mezza maratona della Concordia", ci sono ben 750 iscritti: si corre il 10 ottobre

Ben 750 persone si sono iscritte all'edizione 2021 della "Mezza Maratona della Concordia - Città di Agrigento". "Un numero piuttosto importante - dicono gli organizzatori - se si considera il periodo particolarmente difficile a causa della pandemia".

La gara è in programma domenica 10 ottobre, giornata in cui, si spera, la Sicilia possa già trovarsi in zona gialla dato che le ultime previsioni, in base all'andamento epidemiologico, parlano di un possibile cambio di colore - con passaggio in zona bianca - a partire dal 4 ottobre.

La manifestazione è organizzata dal GS Valle dei Templi di Agrigento presieduto da Mario Palumbo.

Gli organizzatori consigliano di scaricare e visionare l’elenco. Coloro che hanno confermato la propria adesione entro il 10 settembre (giorno di chiusura iscrizioni) e non si trovano in elenco, devono comunicarlo all’indirizzo e-mail info@gsvalledeitempli.it