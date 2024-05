La Ippon karate Lentini fa incetta di medaglie: ecco tutti gli atleti qualificati

E' stato un weekend impegnativo per la Ippon Karate Lentini di Sciacca, Ribera, e Sambuca di Sicilia. Sabato 11 maggio, i seniores hanno partecipato al raduno regionale centro tecnico regionale per la specialità kumite (combattimento a contatto controllato). Domenica 12 invece si è svolto il campionato regionale valido per le qualificazione per i prossimi campionati italiani esordienti presso il "Palafijlkam" di lido di Ostia nei primi di giugno.

La squadra ha conquistato 5 medaglie d'argento con gli atleti Carla Cavaleri, Chiara D'anna, Clelia Di Leonardo, Brian Ciancimino, Samuel Sabella. Medaglie di bronzo invece per Nourham La Barbera e Sofia Tramuta. Quinto posto invece per Francesco Attardi.

Tutti gli atleti hanno conquistato l'accesso per i prossimi campionati italiani dove si aggiungeranno Virginia Arcilesi, già qualificata di diritto. I restanti atleti del team, Andrea Martorana , Silvio La Paglia, Filippo Proietto e Giovanni Sicola si sono dovuti arrendere nelle fasi eliminatorie, dimostrando comunque di essere degni atleti del team di appartenenza.

"Con questi risultati - dice una nota - la società sportiva Ippon karate Lentini si aggiudica il primo posto di società nella classifica generale femminile specialità kumite e il secondo posto nella classifica generale maschile".