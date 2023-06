Golf, con il prof. Schettini ieri a Sciacca la prima edizione Costa del Mito Cup

Grande successo ieri, al Verdura Resort di Sciacca, per la prima edizione della “Costa del Mito” Golf Cup. Ospite d’eccezione il professor Vincenzo Schettini, che con i suoi tre milioni di followers sui social network è, senza dubbio, l'insegnante di Fisica più conosciuto d'Italia.

La gara si è disputata su una 18 buche Stableford a 3 categorie sull'East Course: il campo da golf numero uno in Italia.

A consegnare i premi, oltre al professor Schettini, anche il presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi e sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l'amministratore delegato, Fabrizio La Gaipa, il comandante della Guardia di Finanza di Agrigento, col. Rocco Lopane, e il resort manager del Verdura Golf Resort, Domenico Muratore.

Numerosi gli atleti in gara: sono stati assegnati premi al 1° Netto e 2° Netto per categoria; 1° Lordo, 1° Senior, 1° Lady e 1°Rookie.

I campi da golf del Resort Verdura hanno avuto come sfondo il meraviglioso paesaggio della Costa del Mito: centocinquanta chilometri di spiagge dorate da Selinunte a Gela, un itinerario denso di esperienze che unisce archeologia, natura, storia, enogastronomia.

Per Vincenzo Schettini è stato l'ultimo giorno in Sicilia, in cui ha trascorso una vacanza, invitato dalla DMO a visitare e conoscere i luoghi più suggestivi della Costa del Mito. Un'esperienza che ha lungamente raccontato sui profili social di "La Fisica che ci piace", in cui in modo semplice e divertente spiega ogni fenomeno che avviene attorno a noi.