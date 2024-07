Nuovo successo per Parolino: vince gli open siciliani nel giavellotto

L'atleta agrigentina della Asd "Milone Siracusa" Giusi Parolino ha ottenuto un ennesimo primo posto nel giavellotto femminile. La campionessa, che è ancora in attesa di una struttura in cui potersi allenare in città, ha ottenuto una distanza di 29,92 metri, che gli ha permesso di classificarsi prima durante le gare che si sono svolge il 10 e l'11 luglio a Siracusa, durante la V manifestazione "Open" di atletica leggera.

"Adesso guardiamo alle competizioni di settembre - ha dichiarato Giusi Parolino -".