Lancio del giavellotto, medaglia d’oro e e 17esimo titolo per Giusi Parolino

Ancora un altro importantissimo obiettivo centrato da Giusi Parolino, atleta agrigentina della Asd Milone Siracusa, che conquista la medaglia d'oro e porta a casa il suo 17esimo titolo di campionessa italiana di lancio del giavellotto.

Per lei è il secondo titolo di campionessa italiana dell'anno 2024. Ill precedente conquistato nel mese di febbraio al campo “Italico Conti” di Ancona durante i Campionati italiani lanci lunghi invernali. Parolino si conferma così una vera e propria “atleta dei record” che anche quest’anno, con la sua tenacia e la sua costanza, ha ottenuto in pochi mesi tanti successi in ambito siciliano e nazionale.

L’ultima medaglia è stata conquistata a Roma, al termine di 3 giornate di sfide allo stadio Paolo Rosi (conosciuto anche come stadio delle Aquile). Alla 44esima edizione su pista dedicata agli atleti over 35 maschi e femmine hanno partecipato oltre 1400 iscritti e più di 2400 atleti-gara in rappresentanza di 380 società.

Lo Stadio Paolo Rosi all’Acqua acetosa, (intitolato alla memoria del grande cronista sportivo Rai, voce dell’Atletica per oltre un ventennio), sede della preparazione plimpica del Coni, è da sempre meta di allenamenti di grandi campioni italiani e stranieri dell’atletica leggera. L’impianto ha così ospitato un weekend di passione e agonismo. Registrati tanti nuovi record italiani a dimostrazione che anche il livello di queste competizioni diventa sempre più alto. In gara anche il giavellotto femminile dove l'atleta Giusi Parolino, con la misura di 28,87 metri, si aggiudicata la sua ennesima medaglia d’oro.

“Grazie al coach Emanuele Serafin - ha detto Giusi - porto a casa un'altra medaglia tricolore e il mio diciassettesimo titolo di campionessa italiana”. Giusi Parolino ha deciso di rinunciare alla partecipazione ai prossimi campionati del mondo di agosto 2024.