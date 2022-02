Ciclismo, per il Giro di Sicilia 2 tappe su 4 attraverseranno la provincia: ecco tutti i percorsi

Ufficialmente presentate le 4 tappe del "Giro di Sicilia 2022" di ciclismo, in programma dal 12 al 15 aprile, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni della provincia agrigentina interessati dal percorso che si preannuncia variegato ed entusiasmante, adatto ad ogni tipo di corridore: velocista, finisseur e scalatore. La corsa anticiperà di neanche un mese la carovana rosa del Giro d’Italia che giungerà in dall’Ungheria - per il giorno di riposo e le prime due tappe italiane - sull’isola.

I territori della provincia attraversati dal "Giro di Sicilia" saranno Palma di Montechiaro, Realmonte, Naro, Canicattì e Porto Empedocle.

La provincia di Agrigento sarà interessata dalle tappe 2 e 3 delle quattro previste.

Tappa 2: Palma di Montechiaro - Caltanissetta

Decisamente mpegnativa, caratterizzata da un continuo saliscendi su strade ampie attraverso l’entroterra. Si contano solo tre veri attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna con le tipiche caratteristiche di dimensioni a volte ridotte. A Enna, in vetta alla salita di ingresso cittadino è posto il GPM di giornata. Finale su strade larghe e ben asfaltate e arrivo in centro a Caltanissetta al termine di una breve risalita. Ultimi 3 km leggermente a salire una volta lasciata la strada a scorrimento veloce in direzione del centro città con pendenza molto dolce sotto il 2.

Tappa 3: Realmonte - Piazza Armerina

Molto mossa altimetricamente, senza salite particolarmente impegnative, ma segnata da susseguirsi di salite e discese più o meno lunghe con due soli attraversamenti cittadini. Primo attraversamento a Canicattì con carreggiate ristrette in alcuni tratti e secondo, più agevole, a Caltagirone in cima a una breve salita dove verrà assegnato il Traguardo Volante di giornata. Finale tutto leggermente a salire fino a Piazza Armerina. Ultimi 3 km con una breve salita che porta all’abitato di Piazza Armerina (media 5%) per arrivare agli ultimi 1500 m praticamente rettilinei caratterizzati da due ondulazioni che portano agli ultimi 200 m in piano.