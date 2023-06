Ginnastica, la saccense Tiziana Maniscalco nello staff tecnico della Federazione Italiana

Tiziana Maniscalco, giovane tecnico della Discobolo Sciacca, è Direttore di gara della Federazione Ginnastica d’Italia all'evento che si sta svolgendo in questi giorni a Rimini e denominato “Ginnastica in Festa - Finali nazionali Summer Edition”.

E' un evento che la federazione ha dedicato al movimento ginnico azzurro e prevede dieci giorni di grande ginnastica dove atleti, società, espositori ed appassionati si raduneranno all’interno del quartiere fieristico riminese “Italian Exhibition Group”.

Tiziana Maniscalco, formatasi con la società guidata da Pippo Simone Vullo, si è affermata grazie agli ottimi risultati nazionali conseguiti negli ultimi anni dalla Discobolo nel panorama nazionale della Ginnastica Aerobica.



La presenza dei campioni della ginnastica italiana impreziosirà le giornate dell'evento più atteso dell'anno. Maniscalco è Direttore di gara in diversi settori per le Finali Nazionali Silver, ed in particolare dirigerà le gare di Ginnastica Artistica Femminile Ginnastica ritmica, TeamGym e la Gymnaestrada, con la preparazione dello spettacolo che vivrà il momento topico ad Amsterdam nel prossimo mese di agosto farà parte del team della Nazionale.L’esperienza di Direttore di gara per il tecnico della Discobolo Sciacca va ad arricchire il bagaglio della società che da anni milita ad alti livelli nei campionati della Federazione con la ginnastica aerobica.