Ginnastica, la "Discobolo" si laurea campione d'Italia con Gaia Allegro

Festa grande in casa "Discobolo Sciacca" al termine dei campionati italiani "Gold" conclusisi lo scorso week end nelle Marche.

Gaia Allegro, 12 anni, ha vinto infatti il massimo titolo nazionale nella categoria Junior A1, a pari merito con Matilde Ottaviani della Ginnastica Macerata. Il bottino saccense si è inoltre arricchito del terzo posto di Enea Pifferi nella categoria individuale Allievi. Entrambi si qualificano per gli assoluti del 2 giugno a Gorle, in provincia di Bergamo, la ulteriore competizione che vedrà insieme tutti i migliori d'Italia in tutte le categorie. Grazie ad una buona classifica finale, il sodalizio saccense si qualifica anche nella categoria Coppia Allievi dove sempre Pifferi gareggia con Alice Ciaccio.

La "Discobolo" ha schierato anche Ilary Dimino, Giulia Mustacchia. Bianca Lazzara, Lara Abruzzo. Clara Nigro, Chiara Maria Bono.