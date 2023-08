Ginnastica aerobica, stasera la 14esima edizione di Aerobic Competition Trofeo Città di Sciacca

Stasera va in scena la XIV edizione di “Aerobic Competition Trofeo Città di Sciacca”, l'evento internazionale di ginnastica aerobica e teatro-danza che in due serate verrà ospitato nel suggestivo chiostro del palazzo dei Gesuiti dove ha sede il Municipio.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Sportiva “Discobolo” che ogni anno invita a Sciacca il meglio dell’Aerobica nazionale e internazionale, ed è patrocinata dall'assessorato comunale allo sport.

Ieri sera presso la sede della Lega Navale si è svolta la presentazione dell'evento.

Il presidente Pippo Simone Vullo, la direttrice tecnica della Nazionale Luisi Righetti e la direttrice regionale della ginnastica aerobica, Marinella Riggio, hanno tracciato il programma della due giorni di sport e spettacolo. Nel suo intervento dell'assessore Valeria Gulotta ha elevato l'evento della Discobolo a importante punto di riferimento per lo sport saccense ma anche per la promozione del territorio.

Stasera e domani sera, dopo le spettacolari routine degli atleti, Aerobic Competition darà spazio alla storia della Sicilia attraverso la danza e la voce narrante di Tiziana Maniscalco.

Sono intervenuti anche Emanuele Pagliuca, oggi componente dello staff tecnico della federazione, e alcuni degli atleti che parteciperanno alla manifestazione, primo fra tutti il campione del mondo spagnolo Miquel Manè.

L'appuntamento con Aerobic Competition 2023, giunto alla quattordicesima edizione, è per stasera alle ore 21.