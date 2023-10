Ginnastica Aerobica, bronzo per Pifferi-Ciaccio (Discobolo) alla Coppa Campioni Nazionale “Gold”

Discobolo Sciacca ai vertici dell'aerobica giovanile nazionale con la coppia formata da Enea Pifferi e Alice Ciaccio.

A Pomigliano d'Arco nella competizione nazionale organizzata dalla società Fitness Trybe con la partecipazione di oltre 20 società provenienti da tutta Italia e la presenza dei vertici della Federazione, i due giovani atleti Discobolo si sono classificati al terzo posto nella categoria “Coppia mista Allievi”.

Nonostante Ciccio e Pifferi fossero i più piccoli di età nella loro categoria, sono comunque riusciti ad ottenere un brillante risultato.



Pifferi nella gara individuale si è classificato al quarto posto tra gli Allievi, mentre Gaia Allegro è stata sesta nella individuale femminile Allieve. In gara anche Allegro – Ilary Dimino, nono posto, e Adele Interrante, ventiquattresima tra gli junior.“Una trasferta che ancora una volta in campo nazionale ci mette in luce – commenta il tecnico Marinella Riggio - il miglioramento dei nostri atleti continua e le soddisfazioni non mancano. Abbiamo consolidato un ruolo di alta classifica, e oggi essere la società siciliana più rappresentativa ci rende orgogliosi. Il nostro progetto di alta specializzazione tecnica continua con tantissime altre iniziative che molto presto sveleremo”.