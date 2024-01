Discobolo Sciacca, allenamento federale per le atlete della ginnastica aerobica

L'associazione Discobolo Sciacca nel mondo della Ginnastica Aerobica continua passo dopo passo a costruire una posizione per poter essere leader non solo in Sicilia, ma anche nel panorama nazionale.

L'atleta Gaia Allegro, giovane talento della Ginnastica Aerobica Saccense, numero 4 in Italia nella categoria JA del settore Gold, sta prendendo parte al centro di addestramento di Pomigliano d’Arco (NA) della Federazione Ginnastica d’Italia, ad un allenamento collegiale voluto dalla Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti.

Si tratta di un addestramento di alta specializzazione cominciato lo scorso 2 gennaio e la cui conclusione è prevista domani 5 gennaio.

Parallelamente la Federazione conduce anche un allenamento per le società e i tecnici che possono portare in allenamento altri atleti del settore Gold. A Pomigliano ci sono anche altri giovani atleti della Discobolo, Adele Interrante, Ilary Dimino, Alice Maria Ciaccio ed Enea Pifferi, accompagnati dalla Direttrice Tecnica Regionale Marinella Riggio, gym trainer della società saccense.

A guidare gli allenamenti di Gaia assieme ad altri atleti invitati dalla Federazione, sono la stessa DTN GIN/AER Luisa Righetti, i tecnici federali Vito Iaia, Arianna Ciucci, Elena Perretti, Elisabetta Oberti e Federica Schiaffino.

“Un allenamento intenso con sedute mattutine e pomeridiane- commenta Marinella Riggio – un incontro di alta specializzazione, consolidamento degli elementi già conosciuti ed elementi nuovi da acquisire, per essere sempre una nazionale protagonista nel panorama Europeo e Mondiale. Un’esperienza unica, un modo per mettersi in evidenza con i tecnici della nazionale e mostrare il proprio valore”.