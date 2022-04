Commissione sportiva Aci, rinnovato il direttivo: ecco i nomi degli eletti

Con la ripresa delle attività sportive dell’Automobile Club di Agrigento, dopo lo stop imposto dalla pandemia, il Consiglio direttivo dell’ente ha deliberato la nomina dei nuovi componenti della Commissione sportiva. Nominato presidente il pilota Ivan Carmelo Rosato, vincitore, insieme ad Alfonso Di Benedetto, dell’ultima edizione del Rally dei Templi.

Confermata la nomina a vice-presidente di Livio Argento mentre il nuovo segretario è il pilota agrigentino Francesco La Rosa.

I componenti della Commissione sportiva sono Rino Calderone, Pier Paolo Cravotta, Lillo Iacono, Maurizio Mirabile, Francesco Pitruzzella, Nino Puletto, Totò Salamone, Massimo Sciortino, Giuseppe Spirio, Stefano Sutera, Ilaria Rapisarda e Teresa Urso.

“Abbiamo voluto coinvolgere persone motivate e disponibili per fare ripartire l’attività agonistica in questo periodo post-pandemico – ha detto il presidente dell'Automobile Club Totò Bellanca– e sono convinto che grazie alla loro esperienza maturata negli anni sapranno dare un serio contributo non solo in ambito sportivo ma soprattutto in tema di sicurezza stradale e promozione del territorio”.

“Ringrazio il presidente e tutti i componenti del Consiglio Direttivo – ha aggiunto Ivan Carmelo Rosato- per la fiducia. Sono sicuro di poter contare sulla collaborazione di tutti i componenti per programmare e realizzare le attività motoristiche in provincia. Già dalla prossima settimana mi metterò al lavoro per convocare la Commissione per la programmazione”.

Della stessa opinione Francesco La Rosa, neo segretario della commissione, da sempre impegnato nel settore sportivo automobilistico: “Sono sicuro - ha detto - che tutti i componenti, grazie alla loro passione, sapranno dare un costante impegno al fine di consentire la ripresa dello sport motoristico dopo questo periodo pandemico che ci ha costretti ad un stop forzato”.

Tra le iniziative imminenti figura un corso per ufficiali di gara rivolto a chi vuole avvicinarsi allo sport motoristico. Nei prossimi giorni gli interessati potranno trovare maggiori informazioni sul sito dell’ente, all’indirizzo www.agrigento.aci.it.