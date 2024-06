Campionato italiano Marathon 2024, sul podio di Letojanni anche l'agrigentino La Mantia

Il team Radio Vela ha davvero ben figurato al campionato italiano di ciclismo Marathon 2024 che si è svolto a Letojanni, rinomata spiaggia sovrastata da Taormina. La squadra agrigentina ha portato a casa un terzo posto che testimonia l’alto livello tecnico degli atleti agrigentini. Piazzamento ottenuto dal leader del team, Alberto La Mantia, che è salito sul podio per la premiazione finale nella categoria “Master 3”. Davanti a lui Giorgio Redaelli della Lissone Mtb e Denis Dalla Valle del team Todesco.

Nella stessa squadra agrigentina c’era anche Tarcisio Sarcuto che è arrivato quinto nella granfondo “M5”, gara differente dalla Marathon ma comunque interessante per alcune caratteristiche di rilievo. Anche per Sarcuto un risultato davvero importante se si considera il livello degli atleti in gara.