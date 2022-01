Centenario della Fidal Sicilia, riconoscimento per la giavellottista Giusi Parolino

Ci sarà anche la giavellottista Giusi Parolino tra i premiati per i 100 anni dalla fondazione della Fidal Sicilia. Riceverà il riconoscimento nel corso di una cerimonia in programma il 30 gennaio al teatro Politeama di Palermo per la festa dell'atletica siciliana alla quale parteciperanno tutti coloro che si sono recentemente distinti in attività agonistiche.



Giusi Parolino riceverà il premio grazie agli 11 titoli di campionessa Italiana di lancio del giavellotto, alle centinaia di

vittorie in campo regionale in varie discipline e ai tanti record siciliani.

Lo scorso 4 gennaio, tra l'altro, si è svolta, presso l'Istituto Einaudi di Siracusa, la premiazione di tutti gli atleti della ASD Milone. Durante la festa, in cui atleti e tecnici sono stati celebrati per aver ottenuto nel 2021 la promozione in A argento della ASD Milone, Giusi Parolino ha ricevuto la maglia della società aretusea e ufficialmente, dal 14 gennaio, è tornata, dopo 7 anni, a far parte della stessa società di cui aveva fatto parte dall'età di 15 anni.

"Sono felice di essere ritornata all' ASD Milone - ha detto Giusi Parolino - e per me è un ritorno a casa dalla mia “famiglia” . Spero di poter dare il mio contributo alla squadra e di portare tanti risultati al presidente Maurizio Roccasalva che ringrazio per la preziosa accoglienza e per la disponibilità. Considero - sottolinea la campionessa - un onore e un privilegio ricevere il premio per i 100 anni della Fidal Sicilia e ringrazio la commissione per avermi scelta".

L'esordio dell'atleta per l'anno 2022 è previsto nel fine settimana, ma per motivi tecnici è incerta la partecipazione della Parolino alla fase regionale dei campionati Italiani di lanci lunghi invernali assoluti prevista a Siracusa il 29 gennaio. Sicura, invece, la partecipazione alla fase nazionale dei campionati italiani lanci lunghi invernali, il prossimo 12 febbraio, ad Ancona.