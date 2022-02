Un nuovo traguardo per la promessa Carmelo Belluzzo sulle orme di Valentino Rossi: correrà nella Moto 4 spagnola

Continua il percorso del giovane centauro favarese Carmelo Belluzzo, promessa del motociclismo italiano la cui crescita è costantemente seguita dal gruppo di lavoro di Valentino Rossi essendo il manager del ragazzo molto vicino al leggendario numero 46. Dopo l’inizio in Spagna con le mini-moto e la stagione vissuta in Moto 5 sempre in terra ispanica, il pilota dodicenne si prepara a vivere la sua prima stagione in Moto 4, una delle tappe da intraprendere nel percorso che nel tempo porta al sogno della giovane stella, il Motomondiale. Belluzzo, infatti, è stato ingaggiato dal team ETG Racing, impegnato nel campionato spagnolo di velocità, con il quale disputerà la stagione 2022 correndo nelle piste dove si sono misurati e si misurano i più grandi motociclisti di ieri e oggi.

Leandro Belluzzo, padre del giovane pilota, descrive quelle che sono le sensazioni che accompagnano questa nuova tappa di crescita del ragazzo: L’emozione è tanta -spiega ad AgrigentoNotizie - vedere correre mio figlio in circuiti storici come Jerez e Valencia, dove girano i più grandi campioni è una bella soddisfazione. Carmelo è un ragazzo che mette tanto impegno in quello che fa, per lui non è un gioco ma è un obiettivo. Si impegna veramente tanto con la palestra, le prove in pista, l’alimentazione conciliando sempre con la scuola che viene prima di tutto, facendo i sacrifici necessari. Ci crede tanto, come ci credo anche io e anche il suo manager”.

Il papà di Carmelo spiega anche quali sono le principali problematiche da affrontare quando si intraprendono campionati di questo tipo: “La difficoltà principale è di tipo logistico - afferma - perché ci sono gare che si terranno nella provincia di Navarra, al nord della Spagna o in Portogallo che sono impegnative sotto il profilo economico. Per il resto però il ragazzo ha comunque modo sempre di allenarsi tanto nella mia scuola motociclistica: quindi va bene così non ci lamentiamo”.

In merito alle aspettative per questa nuova avventura motociclistica le idee sono chiare: “Quest’anno l’obiettivo è fare esperienza -conclude - migliorarsi gara dopo gara e conoscere sempre meglio tutte le piste per poi l’anno prossimo pensare a poter centrare qualcosa di importante”. Il sogno di Carmelo di correre in MotoGp sulle orme del campionissimo di Tavullia è vivo e passa dai grandi circuiti iberici, su cui sfreccerà la sua moto numero 64.