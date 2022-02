Serie B di calcio a 5, weekend infuocato con lo scontro al vertice tra Futsal Canicattì e Città di Palermo

La quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B di calcio a 5 propone l'affascinante sfida tra Futsal Canicattì e Città di Palermo: due squadre che dominano la stagione e che si trovano entrambe nella parte alta della classifica, divise soltanto da 2 punti. Tutto questo rende la partita importantissima. Il gruppo H propone gli incroci tra le prime 4 della classe, per un sabato davvero infuocato.

Futsal Canicattì - Città di Palermo e Pgs Luce Messina - Ecosistem Lamezia sono le partite di cartello in virtù di una classifica generale che vede Ecosistem Lamezia con 34 punti, Futsal Canicattì con 33, Palermo con 31 e Pgs Luce con 30 punti.

La partita che vede di fronte canicattinesi e palermitani non ha dunque bisogno di presentazioni: tra le due squale c'è una sana rivalità e la posta in palio è fatta di punti "pesanti" per la corsa al primo posto in un gruppo H ancora senza un vero e proprio padrone.

Momento di forma similare per i due rooster che arrivano al big match del parquet agrigentino reduci da due importanti vittorie che hanno permesso di accorciare sulla battistrada Ecosistem fermata sul pari nel derby contro il Casali del Manco.

“Nessuna pressione ma consapevolezza della nostra forza - ha detto il DG Paradisi - perchè conosciamo benissimo i nostri avversari e ne riconosciamo le qualità. Loro sono una squadra rodata ed esperta, noi questa estate abbiamo creato un gruppo nuovo che in questa stagione sta dimostrando, partita dopo partita, di essere sempre più amalgamato e coeso. Abbiamo saputo affrontare bene i momenti di difficoltà e ne siano usciti più forti. Insomma, crediamo molto nei nostri uomini e sappiamo che daranno il massimo”.

Si comincia alle 17 al "Livatino-Saetta" di Canicattì. I direttori di gara sono Di Gregorio di Catania, Catanese di Barcellona Pozzo di Gotto e Barbagallo di Acireale.

L'ingresso al palazzetto sarà consentito, come da disposizioni vigenti, per un numero limitato di spettatori: i possessori della tessera di abbonamento avranno l’ingresso garantito, mentre posti rimanenti saranno con contributo libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Per assistere al match bisogna esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina.