Aerobica: la Discobolo Sciacca ai campionati mondiali con Gaia Allegro

Prosegue l'avventura in maglia azzurra di Gaia Allegro, l'atleta della Discobolo Sciacca che dal dicembre dello scorso anno viene convocata a tutti gli appuntamenti collegiali indetti dalla Federazione.

Gaia in questi giorni è a Pomigliano d'Arco per il training camp & coaches course indetto dall'european gymnastics in preparazione alle competizioni internazionali. Dopo il training, l'atleta sarà a Macerata fino al 21 luglio, a Colleferro dal 31 luglio al 4 agosto e di nuovo a Macerata dal 21 al 25 agosto e dal 12 al 16 settembre, dove fino al 22 si terrà l'allenamento e la rifinitura finale per i 18esimi campionati mondiali di aerobica previsti a Pesaro.

“Nella grande famiglia Discobolo c'è grande entusiasmo per questa bellissima esperienza di Gaia – dice Pippo Vullo – tanti vogliono andare a Pesaro a sostenere la nostra atleta e siamo disponibili ad organizzare questa trasferta. Ai Mondiali partecipano ginnasti provenienti da 40 diversi paesi e siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia”.