Aia Agrigento, arrivano 25 nuovi arbitri: ecco tutti i nomi

La sezione agrigentina dell'Aia, presieduta da Gero Drago, ha accolto 25 nuovi arbitri che hanno superato l'esame in modalità on line. La commissione d'esame è stata composta dal presidente Antonino Sciabarrà (vice Cra Sicilia in rappresentanza del presidente Cra Cristina Anastasi), dal presidente di sezione Gero Drago, dal vice presidente Antonino Costanza e dal collaboratore sezionale.

I relatori del corso sono stati l'arbitro Matteo Piazza, il vicepresidente sezionale Antonino Costanza, il componente del CDS Piero Cumbo e lo stesso Drago che ha seguito da vicino tutte le lezioni. L'età media dei nuovi arbitri è di circa 18 anni e c'è anche una ragazza.

"In un momento così difficile per il calcio in generale causa pandemia - ha detto Gero Drago - vedere che tanti giovani uomini e donne si iscrivono ai nostri corsi e superano gli esami con tanto entusiasmo e preparazione ci rende orgogliosi perché vuol dire che l’ambiente che si respira nella nostra sezione risulta sano e attrattivo per chi ci osserva dall’esterno. Siamo pronti a lavorare per preparare al meglio i nostri giovani e permettere loro di potere raggiungere ii loro obiettivi. Lo scopo della nostra associazione è preparare arbitri per il futuro ma soprattutto uomini e donne con sani principi, capaci di dimostrare maturità”. Ringraziamo il Cra Sicilia per il supporto e le scuole che ci affiancano nel reclutamento, in particolare gli insegnanti e i presidi degli istituti Galileo Galilei e del liceo Foscolo di Canicattì.

Ecco i nomi e il luogo di residenza dei nuovi arbitri: Greta Eliana Abate (Naro), Michele Iacopino (Naro), Giuseppe Brunetto (Sommatino), Silvestre Calafato (Ravanusa), Alessandro Caravasso (Racalmuto), Mattia Caruana (Canicattì), Mattia Di Lucia (Canicattì), Girolamo Drago (Siculiana), Luigi Gallo (Canicattì), Flavio Licata (Licata), Daniele Lo Bello (Campobello di Licata), Francesco Lupo (Canicattì), Michelangelo Magro (Campobello di Licata), Domenico Leone (Canicattì), Vincenzo Alessio Pisano (Agrigento), Ausilio Signorino (Canicattì), Matteo Salvaggio (Canicattì), Ruggero Scibetta (Campobello di Licata), Salvatore Piscopo (Favara), Gaspare Pullara (Favara), Antonio Settembrino (Realmonte), Salvatore Pilano (Agrigento).