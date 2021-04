Un under per l'Akragas di mister Di Gaetano, Alessio Maniscalco è biancazzurro

Altro colpo in entrata per l'Akragas. In biancazzurro un altro fuoriquota di spessore. A sposare il progetto dei "giganti" il giovane classe 2002 Alessio Maniscalco, difensore, ex Sciacca del campionato di Eccellenza. Il calciatore si è messo subito a disposizione ed ha partecipato alla seduta di allenamento allo stadio Esseneto di Agrigento.

Il saccense Maniscalco è il nono acquisto dell'Akragas dall'inizio dell'anno, che va a rafforzare ulteriormente l'organico a disposizione dell'allenatore Di Gaetano in vista dell'inizio del nuovo campionato di Eccellenza. Nelle scorse settimane sono approdati in maglia biancoazzurra: Gioacchino Giardina, Patrick Candela, Fernando Spinelli, Giovanni Fricano, Giuseppe Di Salvo, Eugenio Giarratana, Romito Budales e Bernardo Baio.