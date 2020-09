Akragas vs Folgore, Di Gaetano in sala stampa: match a porte chiuse

Sabato 19 settembre, alle ore 11:30, all’interno della sala stampa dello stadio “Esseneto” di Agrigento, si terrà la conferenza stampa del mister Francesco Di Gaetano e dell'attaccante Giovanni Biondo.

Sarà presentata ai media la partita contro la Folgore, valida per la prima giornata di andata d campionato di Eccellenza, girone A. La gara è in programma domenica 20 settembre, alle ore 15:30, allo stadio comunale "Esseneto" di Agrigento. Il match si giocherà a porte chiuse, come da DPCM del 7 settembre.