"AM Sport Award", il capitano dell'Akragas Giuseppe Gambino premiato come migliore attaccante

Prestigioso riconoscimento al centravanti dei biancoazzurri per la stagione 2020/2021. Ha realizzato 5 reti in 7 partite prima della sospensione del campionato

Giuseppe Gambino è ufficialemte il miglior centravanti della stagione 2020/2021 del campionato di Eccellenza. Il prestigioso riconoscimento per il capitano dell'Akragas è arrivato nell'ambito dell'"AM Sport Award" intitolato a Sergio Granata. La cerimonia di premiazione si è svolta al porto di Capo d'Orlando.

Gambino è stato votato da un nutrito gruppo di giornalisti sportivi della Sicilia.

E' stato proclamato vincitore grazie alle 5 reti realizzate in 7 partite prima della sospensione del campionato. Successivamente ha messo a segno 8 reti in 13 partite tra regular season e play off del nuovo campionato di Eccellenza.

"Siamo felici - ha detto la Presidente dell'Akragas Sonia Giordano - che Beppe ha vinto il premio con la maglia dell'Akragas. Nonostante una stagione difficile e travagliata, il nostro capitano ha disputato un campionato importante e con l'aiuto dei compagni è riuscito a realizzare tanti gol. Gli auguro di continuare a fare così bene anche nelle prossime stagioni".