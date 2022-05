Akragas pronto alla sfida con l'Isernia, Terranova: "Ci vorrà serenità, sono fiducioso perché ci siamo allenati bene"

.

L’Akragas domenica pomeriggio all’Esseneto si appresta a cominciare il suo percorso nella strada che porta alla Serie D ricevendo l’Isernia, vincitrice del playoff molisano. Per la gara d’andata (ritorno in programma domenica prossima) mister Terranova potrà contare su tutti i suoi effettivi ad eccezione di Finessi, che ha finito la stagione. Il tecnico mazarese ha espresso in conferenza stampa le sue considerazioni alla vigilia di questo match fondamentale.

In prima battuta l’allenatore dell’Akragas ha parlato della chiave di lettura emotiva della partita e dello stato d’animo della squadra: “La partita si affronta con la serenità che ci ha sempre contraddistinto in questo finale di campionato - ha affermato il tecnico - già nelle ultime gare abbiamo fornito prestazioni importanti sotto questo aspetto. Sono abbastanza fiducioso, la squadra come ho chiesto a inizio settimana, si è allenata con serenità, applicazione e concentrazione: sappiamo che l’importanza della gara è tale da non poterci permettere disattenzioni”.

Terranova ha poi parlato dell’avversario e del tipo di partita che servirà fare: “Dobbiamo essere bravi a sfruttare quello che ci sarà concesso - ha sottolineato - sapendo di affrontare un avversario tosto, di valore, con giocatori importanti, esperta in tutti i reparti e con una serie di giovani interessanti. Se devo essere onesto deve essere rispettato il collettivo dell’Isernia e non i singoli anche se ha individualità importanti, una su tutti Panico, attaccante che ha segnato tanto, ma potrei dire anche tutti gli altri. Vanno attenzionati in maniera particolare come abbiamo fatto in tutte le gare importanti: sono convinto che il risultato ci sorriderà”.

Il tecnico biancazzurro ha poi parlato dell’importanza dei tifosi: “Il pubblico inciderà quanto un giocatore importante - ha concluso - ritengo che sia così. Sono convinto che dobbiamo essere bravi a ottimizzare la gara d’andata anche se questa competizione va vista nei 180 minuti”.

Cipolla: “Spero che il popolo agrigentino ci sostenga in massa”

Anche il capitano dell’Akragas Alfonso Cipolla è intervenuto durante la conferenza. Il difensore agrigentino ha parlato in prima battuta della sfida nella sfida contro l’attaccante Panico: “Si affronta con massima attenzione - ha spiegato - non nascondo che abbiamo studiato un po’, dobbiamo avere massimo rispetto per un giocatore con certi numeri, che sono importanti. Ci vuole massima concentrazione, massima determinazione, sperando di fare un’ottima partita senza sbagliare nulla”.

Lo stopper biancazzurro ha poi parlato dello stato d’animo della squadra e del fattore pubblico: “L’umore della squadra è molto buono - ha concluso - ci siamo allenati con grande entusiasmo e concentrazione: le sensazioni sono molto positive. Noi speriamo che il popolo agrigentino venga in massa, perché può essere la marcia in più, spero che risponda presente”.

Intanto il mister ha diramato la lista dei convocati, che sono 24: qui sotto la lista completa.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Harusha, Di Carlo, Scannella

Difensori: Baio, Cipolla, Tuniz, Tarantino, Llama, Yoboua, Ferrigno, Di Giorgio

Centrocampisti: Bellanca, Piyuka, Strano Maiorano, Lavardera, Fiannaca, Vizzini, Francesco Taormina

Attaccanti: Lucas Corner, Leonardi, Prestia, Pavisich, Giovanni Taormina