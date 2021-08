Akragas, il matrimonio con Cortese finisce prima di iniziare: l'addio per motivi di lavoro

L'attaccante trentasettenne si disimpegna per difficoltà logistiche. Si rafforza, intanto, il reparto arretrato con l'ingaggio dell'argentino Martinich

Roberto Cortese lascia l’Akragas per motivi di lavoro. A comunicare il disimpegno del trentasettenne attaccante è la società.

"Il calciatore - si legge in una nota dell'ufficio stampa del club - è impossibilitato a fare vita di sede perché il luogo di lavoro è distante da Agrigento e non gli consente di viaggiare tutti i giorni. Il club biancoazzurro ha così liberato il calciatore augurando a Roberto Cortese le migliori fortune umane e professionali, ringraziandolo per la disponibilità di aver sposato inizialmente il progetto Akragas".

Da un addio a un nuovo acquisto. L’Akragas ha perfezionato l’ingaggio del difensore argentino Edelmiro Jorge Martinich Garay, classe 1987, ex Firmat Football Club, la squadra Argentina della città di Santa Fe che milita nella Liga Deportiva del Sur.

Alto un metro e 78 centimetri, può ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che di difensore centrale. Ha giocato recentemente in Gibilterra con il Mons Calpe Sc. In Argentina ha indossato tantissime maglie e tra queste quelle dell’Estudiantes De Rìo Cuarto, dell’HA Zapla, della Juventud Antoniana, del Ferro Carril e dell’Uniòn Santiago.

In carriera ha giocato anche in Italia, dal 2005 al 2007, con il Piano San Lazzaro Ancona, collezionando 48 presenze.