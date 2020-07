Graduatoria dei ripescaggi in serie D, l'Akragas è il fanalino di coda

Ripescaggio difficile per l’Akragas del patron Sonia Giordano. La lega nazionale dilettanti, quest’oggi, ha stilato una graduatoria per gli eventuali ripescaggi in serie D.

Come consueto si dovrà fare leva su dei punteggi. Si comincia, secondo quanto fatto sapere dalla Lnd, dalle società retrocesse per poi appellarsi alle società seconde classificate in Eccellenza. L’Akragas, al momento, non figura tra le due graduatorie. Il club biancazzurro si trova in “Altre società di Eccellenza”. Non solo, l’Akragas, è al terzo posto. Davanti ai biancazzurri il Sora con 20 punti, Barletta 11 e gli agrigentini 9. Una doccia fredda per i tifosi del “gigante”.

L’Akragas, secondo quanto fatto sapere da Giovanni Castronovo - vice presidente -, ha inoltrato la regolare domanda di ripescaggio. La graduatoria, ad oggi, non sorride ai biancazzurri. L’Akragas è il fanalino di cosa di un organico fatto da diverse squadra. Nell’ultima conferenza stampa, Castronovo, aveva dato speranze ai tifosi agrigentini, non resta che aspettare.

Ecco la graduatoria

Società Retrocesse

Sammaurese 68.5; ​​​​​​Vado 65.5; Nardó 62; Francavilla 55; Ciliverghe M. 51; Levico Terme 50; Vigasio 49; Avezzano 46; Ligorna 45; Fezzanese 43; Pomezia 39; Citta Di Anagni 38; Sangiustese 36; Inveruno 34; Pol.Budoni 30; Tuttocuoio 18.5; Chieti 11



Società Seconde classificate di Eccellenza

Corticella 39.5; Sinalunghese 36; St.Georgen 33; Portogruaro 30; Reggio Mediterranea 28.5; Lumezzane 26; Torviscosa 21; Palmese 18; Anconitana 17



Altre Società di Eccellenza

Sora 20; Barletta 11; Akragas 9

"Le società interessate - fanno sapere dalla Lega potranno far pervenire eventuali osservazioni relative esclusivamente alla attribuzione dei punteggi sopraindicati entro e non oltre le ore 16 del 27 luglio, a mezzo PecIn caso di vacanza di organico, secondo quanto stabilito dal Dipartimento Interregionale e dalla Lega Nazionale Dilettanti saranno ammesse in ordine alternato due società retrocesse dal Campionato di Serie D 2019/2020 ed una società tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2019/2020".