Akragas, il ritorno di Sanseverino: il centrocampista in biancazzurro dopo 5 anni

L'Akragas riporta ad Agrigento Giulio Sanseverino, centrocampista classe '94. Il direttore all'area tecnica Santo Russo mette a segno un nuovo colpo. Dopo l'esperienza in Lega Pro, nella stagione 2017-2018, torna ad indossare la maglia biancoazzurra.

Per Sanseverino tantissime presenze nel calcio professionistico tra Serie A, B e C con maglie diverse e tra queste Palermo, Pisa, Messina, Savoia e Perugia.

La scorsa stagione ha giocato in Serie D, girone B, con il Villa Valle. È cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Ha anche indossato la maglia della nazionale Under 19.

Recentemente ha giocato con il Foligno, Campobasso, Latina, Trento e Pro Piacenza.