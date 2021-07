Akragas, non si ferma la campagna acquisti: preso il portiere La Rosa

Continua la campagna acquisti dell'Akragas in vista del prossimo campionato di Eccellenza, il terzo consecutivo che affronterà dopo la ripartenza successiva al fallimento della vecchia società che disputò la Serie C.

La società biancazzurra, dopo l'ingaggio dell'esterno offensivo Angelo Azzara e del centrocampista Francesco Corso, piazza un altro colpo con la firma del portiere Federico La Rosa, ex Siracusa. Originario di Catania, classe 2001, il nuovo portiere dell'Akragas è cresciuto nel settore giovanile del Crotone.

Ha giocato anche in Serie D con il Castrovillari e il Gravina. Nel 2018 è stato convocato nella nazionale italiana under 17 di Serie B con cui ha vinto da protagonista il prestigioso torneo internazionale, under 17, Supercupni 2018 che si è svolto in Irlanda del Nord.