Akragas, si rafforza il parco under: preso il centrocampista Danny Biondi

Ancora un'operazione di mercato per l’Akragas che rafforza il parco under in vista del prossimo campionato di Serie D.

La società akragantina si è assicurata le prestazioni del promettente centrocampista Danny Biondi, classe 2004, che si è messo in luce con la maglia del Città di Taormina di mister Marco Coppa nello scorso campionato di Eccellenza, girone B.