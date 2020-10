Akragas, tutto pronto per la sfida contro il Marsala: Di Gaetano ne convoca ventuno

L'allenatore dell’Akragas Francesco Di Gaetano ha convocato 21 calciatori per la partita di domani, contro il Marsala, valida per la terza giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A. La partita, anticipata di un giorno per la concomitanza con la tappa del giro d'Italia in città, si giocherà a porte chiuse, allo stadio "Esseneto" di Agrigento, con inizio alle ore 15:30.

Ecco la lista dei convocati: Compagno, Anastasi, Castiglione, Punzi, Cipolla, Licata, Ferrante, La Spina, Sodano, Cerra, Coglitore, Ruggeri, Biondo, Gambino, Acsante, Villa, Sicurella, Incatasciato, Arnone, D'Amico, Incardona.