Akragas, continua la campagna acquisti: preso Battimili

Raggiunto l'accordo col terzino sinistro classe 2001, ex Siracusa e Licata. Primo allenamento agli ordini di Anastasi

Continua la campagna acquisti dell'Akragas. La società ha perfezionato l'ingaggio del terzino sinistro Giovanni Battimili classe 2001, ex Siracusa in Eccellenza e Licata in Serie D, cresciuto nel settore giovanile del Santa Sofia Calcio Licata.

Il giocatore, oggi pomeriggio, ha firmato la lista in presenza del direttore sportivo Giuseppe Cammarata e si è subito messo a disposizione dell'allenatore Giuseppe Anastasi per il primo allenamento.