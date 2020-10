Padel, è tutto pronto per la seconda edizione del torneo femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A breve il via al 2^ torneo dell’amicizia femminile organizzato da Tiziana Cardilicchia che si svolgerà all’Athena padel di Agrigento il prossimo 17 e 18 ottobre 2020. Il torneo vedrà impegnate molte donne che hanno come unico obiettivo quello di trascorrere due giornate all’insegna dello sport più in voga del momento: il padel. La caratteristica principale di questo torneo non è la mera competizione fra le più brave, ma la voglia di far amare sempre di più il padel a chi si è appena approcciato con questo sport, per questo si è scelto di accoppiare in modo bilanciato le neofite con chi già pratica questa disciplina da più tempo, con la consapevolezza che la vittoria non dipenderà dalla sola bravura delle partecipanti, ma dalla voglia di giocare e far crescere le proprie compagne, perché il padel non è solo un gioco di tecnica, ma anche di testa! Buon padel a tutti Alessia Cardella

