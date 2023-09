Tradizione, innovazione e gusto nelle pizze da "food porn” di Gabriele

Pasta e pizza sono i piatti della cucina italiana più conosciuti al mondo spesso si tende a “declassare” la pizza, definendolo spesso un prodotto facile e veloce da realizzare, ma in realtà così non è.

Dietro la preparazione di una buona pizza, c’è un grande lavoro di ricerca dei maestri pizzaioli che devono soddisfare i palati che tendono ad essere sempre più esigenti rispetto al passato.

Ne è consapevole Gabriele Arcieri, capopizzaiolo oltre che titolare, insieme al fratello Carmelo, della pizzeria “La Giara” che ad Agrigento rappresenta un tempio del gusto. Arcieri e il suo staff, sono alla continua ricerca degli ingredienti migliori, dalle farine per l’impasto ai condimenti, scegliendo principalmente le prelibatezze del territorio per ottenere quello che Gabriele, definisce “Food porn”.

Piacere del gusto che quelli del “La Giara” offrono ormai da diversi anni ai loro clienti e che recentemente, proprio per la crescente domanda, hanno creato un nuovo locale, più ampio, di design e confortevole. Quello che però in casa “La Giara” non è cambiata è la passione che è rimasta immutata nel tempo così come il “segreto di famiglia”, ovvero un lievito madre che è stato tramandato dalla nonna di Gabriele e Carmelo e che ancora oggi, rende le loro pizze, croccanti ed altamente digeribili.