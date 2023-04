Pistacchio, amarena e cacao: ecco i cinque "colossi" delle colombe artigianali

L'Agrigentino si conferma, anche quest'anno, leader delle colombe artigianali. Sono diversi gli attestati - non solo di stima - ma dei veri e propri endossement che incoronano i nostri maestri pasticceri.

Veri professionisti che, già da mesi, sono al lavoro per portare in tavola un prodotto ricercato e di qualità. Con il pistacchio, tradizionali, ma anche al cioccolato: tutti in fila per avere la migliore colomba artigianale.

Abbiamo messo insieme cinque delle pasticcerie che - numericamente - sono leader del mercato. Laboratori del gusto che, nel corso degli anni, sono riusciti a gran voce a dire la loro. Ecco chi sono:

La colomba artigianale dei fratelli Bonfissuto

"Un mix di entusiasmo e rigore tecnico porta allo sviluppo di ricette ricche di amore e passione, tipiche della pasticceria siciliana". Nel loro shop online abbiamo trovato: la colomba al pistacchio, con amarene e limone, colomba 18carati, colomba al caramello con il sale di Mozia e colomba alle nocciole. Media fascia prezzo: 32 euro. La pasticceria Bonfissuto si trova a Canicattì, ma i loro prodotti possono trovarsi in diversi punti vendita della città.

La colomba artigianale Di Stefano

"Un impasto soffice, ottenuto da una lievitazione lenta e dall’utilizzo di ingredienti genuini lavorati con maestria dai nostri pasticceri: solo uova fresche, burro italiano e acqua oligominerale per una bontà arricchita da generose farciture, glassature ricche e abbinamenti inediti. La colomba Di Stefano è una bontà artigianale perché lavorata a mano, senza conservanti, emulsionanti od olio di palma". Abbiamo consultato lo shop online, sono presenti anche delle colombe senza glutine. Colomba all'uva passa, colomba mandorlata, colomba pistacchio, colomba con arancia e cioccolato fondente, colomba al cioccolato, colomba al cioccolato senza glutine, colomba al mandarino e Ciaculli, colomba mandorlata siciliana senza glutine, colomba alla mela, colomba pera e cioccolato, colomba all'albicocca, colomba semplice siciliana. Le colombe Di Stefano si possono trovare sia nei loro punti vendita, ma anche nelle principali bottiglierie della città.

La colomba artigianale de Le Cuspidi

"La Colomba pasquale di Le Cuspidi non è farcita e non contiene uvetta e canditi, la deliziosa copertura di glassa è composta da cioccolato al pistacchio e granella di pistacchi di Raffadali. La confezione include una strepitosa crema di pistacchio da 250g per addolcire ogni fetta di colomba in base ai nostri gusti".

Nel loro shop online abbiamo trovato dieci varietà di colombe artigianali. La consueta al pistacchio, ma anche: colomba Pancacao, ai gelsi dell'Etna, colomba al cioccolato, colomba al limoncello, colomba all'albicocca, colomba ai cereali e frutti rossi, colomba alla mela e cannella, colomba al caffè. Prezzo medio: 28,00 euro. I panettoni di Le Cuspidi si possono trovare in tutti i loro punti vendita.

La colomba artigianale Latino

"La nostra è una storia familiare fatta di passione e costante ricerca delle migliori materie prime locali. Il nostro segreto? La passione per la qualità". All'interno dello shop della pasticceria Latino, di Aragona troviamo tre tipologie di colombe artigianali. Ecco quali: la "big" colomba al pistacchio da oltre e un chilo, la colomba al cioccolato e la colomba artigianale. Media prezzo 30 euro.

La colomba artigianale della Pasticceria Reale

Andrea Lo Brutto, chef e lievitista, è a capo di pasticceria Reale Sicily, di Castrofilippo. Già rivelazione e finalista nello scorso triennio, al concorso “Divina Colomba” (contest che Goloasi.it organizza con cadenza annuale, per premiare le Migliori Colombe Artigianali d'Italia). Lo Brutto, con la fidanzata Milena Pennica (collaboratrice pasticciere in laboratorio) ed il team tutto, propongono la "colomba d’intificazione Élite (Élite di maestri italiani del panettone) dove i grandi lievitati soffici e profumati, incontrano la genuinità della preparazione dei Panettoni e delle Colombe, utilizzando Lievito madre e prodotti di farcitura, come per la glassatura, esclusivamente di prima scelta ed a km 0".

Nel loro shop abbiamo trovato le colombe: classica Pera e Cioccolato; Albicocca locale e caramello salato; mela e glassata Pistacchio; Glassata Cioccolato; glassata Nocciola; Glassata al limone; classica con uva passa e Arancia candita; elite con mix di agrumi locali canditi.

L'Agrigentino è ricco di artisti veri, maestri pasticceri che fanno delle vere opere d'arte culinarie.