Pic-nic? No, in Sicilia è "scampagnata": ecco alcuni consigli per una giornata perfetta

Dopo un "biennio" di restrizioni a causa del Covid 19, i temerari delle "Pasquette perfette" sono tornati. I noti "grupponi" Whatsapp dell'organizzazione certosina della Pasquetta 2023 sono già al lavoro da settimane. Le temperature – che si preannunciano favorevoli – convinceranno gli amanti delle scampagnate a prodigarsi per una giornata unica. Abbiamo messo, in fila, una lista di consigli utili affinché si possa vivere una Pasquetta 2023 perfetta.

I più saggi lo chiamano pic-nic perfetto, ma in Sicilia a tenere banco è la “scampagnata”. Ecco il decalogo per una giornata unica In primo luogo vi è la scelta della location. Un luogo confortevole, ma non troppo, che abbia un ampio spazio esterno. La cucina? Per la scampagnata perfetta, a volte, non serve.

A comandare, spesso, è il barbecue. A dividersi il podio dei “comandamenti” della pasquetta perfetta è la scelta della compagnia. Amici, ma anche amici degli amici. Insomma, spesso e volentieri, più si è e meglio è. Fondamentale è la scelta del cibo. Carne? Si. Quanta? Tanta. Solitamente le proporzioni non reggono, il trucco è esagerare per non sbagliare. Avendo scelto: location, compagnia e cibo, non resta che creare una playlist ad hoc. Poi, fondamentale, è la regola dei ruoli.

Solitamente davanti al barbecue ci stanno gli “esperti” della carne. Persone scelte, con cura, che vivranno la loro giornata a favore di fuoco. La leggenda narra che sono le persone che mangeranno di più. Altra figura predominante della “scampagnata perfetta” sono le persone “tutto fare”. La sistemazione della tavola, la divisione del cibo, ma anche la ricognizione di piatti sporchi che – solitamente – sono usa e getta. Vi è anche un ruolo, altrettanto fondamentale, per i distributori di buonumore. Persone di compagnia che animano ogni scampagnata.

Fondamentali sono le bevande. Una scampagnata perfetta ha una bevanda perfetta. L’obbligo – sempre e comunque – rimane quello di non esagerare. Altra cosa che non può mancare è una buona chitarra. Musica, amici e chitarra: cosa chiedere di più?. Da non trascurare la scelta dei dolci, i più comuni sono: tiramisù e cheesecake. Rigorosamente homemade. Da non dimenticare, in maniera ‘tassativa’, il caffè. Bevanda fondamentale per la riuscita e conclusione di una pasquetta 2023 a tratti perfetta.