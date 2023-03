Il casatiello napoletano, la ricetta della torta salata perfetta per Pasqua

Una torta salata della tradizione napoletana dall’impasto soffice e ricco di sapore. Il casatiello napoletano è perfetto per essere servito, nel giorno di Pasqua, come antipasto insieme a un assortimento di salumi, o per costituire una portata a sè.

Qui trovate la ricetta. Ricordatevi, prima di cominciare, che è molto importante una buona lievitazione. L'impasto va tenuto al caldo, ma non troppo vicino a una fonte di calore diretto. Per una presentazione insolita ma elegante, potete dividere la pasta in piccole porzioni e cuocerla in stampini individuali a bordi alti.

Casatiello napoletano: la ricetta

Tempo di preparazione: 30 Minuti

Tempo di cottura: 45 Minuti

Porzioni: 8-10 persone

Ingredienti per l’impasto

500 gr Farina 0

270 gr Acqua

25 gr Lievito di birra fresco

30 gr Strutto (o burro)

1 cucchiaino di Sale (raso)

1 cucchiaino di Zucchero

q.b. Pepe nero

Ingredienti per il ripieno

400 gr di Salumi misti e provola a cubetti

50 gr di Pecorino grattugiato

3 Uova sode

Preparazione

Inizia attivando il lievito di birra fresco: sciogli il lievito di birra in 100 ml di acqua tiepida e zucchero e fallo riposare per 10 minuti in modo che si attivi.

Poi procedi con la preparazione dell’impasto del casatiello napoletano.

Impasta la farina con 170 g di acqua e il cucchiaino di sale, quindi aggiungi il lievito di birra attivato, il pepe e lo strutto a temperatura ambiente e continua ad impastare, fino ad ottenere un composto liscio, omogeneo ed elastico.

A questo punto, forma una palla con l’impasto ottenuto e lasciala riposare in una ciotola coperta con un canovaccio o con della pellicola trasparente, ad una temperatura di 26° – 28° e lontano da correnti d’aria e fonti di calore. L’impasto dovrà lievitare fino al raddoppio di volume (ci vorranno circa 2 o 3 ore di tempo).

Quando l'impasto è ben cresciuto, trasferiscilo su di un piano di lavoro e stendilo a forma di rettangolo dello spessore di circa 1 centimetro. Ricorda di tenere da parte un piccolissimo pezzetto di impasto, che servirà per fissare le uova sode sul casatiello di Pasqua.

Distribuisci i salumi e i formaggi a cubetti sulla superficie del rettangolo, poi spolvera con il pecorino grattugiato ed infine arrotola il rettangolo su sé stesso, formando un rotolo,

Sigilla bene il rotolo farcito in modo che il ripieno non fuoriesca durante la cottura, poi poggialo in uno stampo a ciambella del diametro di circa 24 centimetri rivestito di carta forno o imburrato, facendo aderire bene le estremità del rotolo in modo da formare un ciambellone.

Decora la superficie del casatiello salato con le uova sode esercitando una leggera pressione sule uova in modo che si immergano un po’ nell’impasto. Poi, fissa le uova sode sulla superficie del casatiello con l’impasto avanzato, formando delle striscioline e disponendole sopra le uova a forma di X.

È arrivato il momento della seconda lievitazione: copri il casatiello napoletano con della pellicola trasparente o un canovaccio e lascialo riposare ad una temperatura di 26°/ 28° per circa 2 – 2 ore e mezzo, fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume raggiungendo il bordo della teglia.

Conclusa la lievitazione, inforna il casatiello di Pasqua e cuoci a 180°C per circa 45-60 minuti in base alla potenza del forno, o comunque fino a che la superficie del casatiello non sarà ben dorata.

Articolo originale su Today.it