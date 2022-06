Mobilità sostenibile e tecnologia Hybrid: auto comode e potenti a zero emissioni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mobilità eco-sostenibile, la rivoluzione green dettata dalle nuove politiche ambientali, sta facendo breccia anche sulle scelte degli italiani per l'acquisto di una nuova automobile. Incentivi statali a parte, sono sempre di più gli automobilisti che scelgono di muoversi con auto elettriche o ibride a discapito dei più inquinanti veicoli a motore termico. Mettersi al volante di un'auto a zero emissioni, porta ad una nuova esperienza di guida che colpisce positivamente al primo impatto. La produzione di auto silenziose, prive di vibrazioni, con motori potenti e non inquinanti, rende interessante la sfida tra i produttori per la creazione di nuovi modelli capaci di rispondere a tutte le esigenze dei clienti.



Ne abbiamo parlato con un'azienda leader del settore, la Automobilfrance Srl, concessionaria Peugeot per Agrigento e Caltanissetta. Un'azienda che fa, della fidelizzazione dei clienti, una vera e propria mission. Nello showroom di Villaggio Mosè, abbiamo incontrato il venditore Claudio Fazio, che ci ha presentato la nuova nata in casa Peugeot, la 308 station wagon Plug-In Hybrid, una comoda e raffinata familiare dalle forme aggressive che ha, nella doppia alimentazione, benzina e elettrica, il suo principale punto di forza.



Ai tradizionali motori benzina, la casa del Leone, associa dei motori elettrici da 81 kw che, nelle due configurazioni ibride, portano complessivamente la potenza della 308 Sw a 290 e 225 cv. Prestazioni da super car ma con un il comfort di viaggio di una vettura elettrica e che rende, questo prodotto, appetibile non solo per quanti necessitano di un ampio bagagliaio ma anche per l'uso quotidiano delle famiglie che hanno deciso di rispettare l'ambiente.