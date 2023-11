4 sport invernali per tutta la famiglia

Non sottovalutiamo l'effetto che l’inverno può avere sul tuo benessere generale, anche e soprattutto se fai esercizio fisico, uno degli stimoli più naturali che puoi dare alla tua mente e al tuo corpo.

Secondo la scienza, infatti, esercizi e attività intensi innescano il rilascio di endorfine nel tuo corpo, ossia quelle sostanze chimiche che ti fanno sentire bene. Inoltre, è stato dimostrato che l’esercizio fisico allevia lo stress e la tensione, migliora il sonno, le capacità cognitive e l’autostima.

Questo vale anche in inverno, perché praticare sport sulla neve ha grandi benefici; innanzitutto, prendere un po' di sole darà al tuo corpo i nutrienti extra di cui ha bisogno e potrai fare il pieno di vitamina D.

La scienza, inoltre, indica che fare sport durante la stagione fredda aiuta il tuo corpo a pompare il sangue più forte ed eliminare, così, i batteri dalle vie respiratorie e dai polmoni. Per questo oggi vogliamo farti conoscere 4 sport invernali, che vanno ben oltre il solito sci e snowboarding e, soprattutto, adatti a tutta la famiglia.

1. Ciaspolata

Anche se le ciaspolate possono sembrare complesse, è probabilmente uno degli sport invernali più facili per le famiglie. Consideralo come un'escursione, ma con molta neve e grandi pagaie ai piedi. Questa attività è perfetta da svolgere con i bambini, perché spesso hanno bisogno di poche o nessuna istruzione per imparare a farlo.

Per insegnare ai bambini a usare le ciaspole, falli esercitare a passeggiare in un campo o in un parco innevato, in modo che si abituino a camminare con le ciaspole. Dopo che, scegli un sentiero semplice per iniziare.



Per le famiglie che stanno imparando a usare le ciaspole, il consiglio è di iniziare su sentieri relativamente pianeggianti per poi iniziare a introdurre terreni più ripidi.



Si tratta di un'attività aerobica, che aumenterà la frequenza cardiaca e ti farà sudare e consumare tante calorie. Assicurati di indossare un abbigliamento adeguato, vestiti a strati e usa soltanto tessuti di qualità.

2. Pattinaggio sul ghiaccio

Il pattinaggio su ghiaccio richiede una curva di apprendimento più complessa rispetto all’uso delle ciaspole, ma è comunque un ottimo sport invernale per tutta la famiglia.

Infatti, grazie ad alcuni fantastici pattini da ghiaccio a doppia lama, anche i bambini possono cimentarsi nel pattinaggio.

3. Sci di fondo

Un altro sport invernale assolutamente da provare è lo sci di fondo.



La differenza tra lo sci di fondo e lo sci alpino è che gli sci da discesa sono progettati per scendere da una montagna, mentre gli sci da fondo permettono di muoversi su terreno pianeggiante o in collina.

Per lo sci alpino, il piede è completamente attaccato allo sci, nello sci da fondo sono attaccati solo alla parte anteriore del piede, permettendoti di muoverti più liberamente.



Per fortuna, è molto più facile imparare a fare lo sci di fondo che lo sci alpino, ed è anche molto più economico. Per facilitare l'apprendimento, anche ai più piccoli, recati in un impianto di sci di fondo dove ci sono piste designate prestabilite, dove puoi noleggiare la tua attrezzatura.

4. Fat bike

Il fat bike è l’attività più recente che sta prendendo d’assalto il mondo degli sport invernali. Se ami andare in bicicletta in estate, allora devi assolutamente provare il fat bike sulla neve.



Se non hai mai sentito parlare di fat bike, è esattamente quello che sembra: una bici con pneumatici larghi per non sprofondare nella neve. È un ottimo modo per divertirsi e rimanere attivi in inverno; inoltre, puoi guidare una fat bike su piste battute oppure se prediligi l'avventura puoi spingeri su percorsi per mountain bike innevati .



Questo sport richiede più equilibrio e forza rispetto al ciclismo normale, quindi è adatto per i bambini dai 10 anni in su.

Come puoi vedere, esiste davvero uno sport invernale adatto a ogni famiglia. Quindi, se stai organizzando la settimana bianca pensa anche alle attività e agli sport sulla neve che puoi fare da solo o in compagnia dei tuoi figli, per un divertimento assicurato.

Articolo originale