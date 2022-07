La cultura millenaria siciliana come strumento di crescita e sviluppo

Nell'immaginario comune la Sicilia viene spesso associata all'estate e alle vacanze al mare. Sappiamo bene che la più grande isola del Mediterraneo non è però soltanto sole e spiagge, ma è soprattutto una terra dalla cultura millenaria, tra le più ricche di storia del pianeta.

Arte, musica, spettacolo con luoghi incantevoli a fare da scenario, un contesto che nei secoli si è arricchito delle influenze dei tanti popoli che l'hanno abitata.

Una base solida da cui guardare al futuro con fiducia

Tradizioni che vanno sempre rispettate e che soprattutto non devono essere perdute. C'è anche questo dietro il Progetto Global Learning III promosso da ECUA – Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento – che mira a formare e perfezionare dei professionisti in ambito artistico, per trasmettere loro le giuste competenze che possano collocarli il prima possibile all'interno del mercato del lavoro.

Dal corso dedicato alle arti figurative, grafiche e alla fotografia a quello riguardante l'alta formazione teatrale che comprende anche i corsi di scenografia e di tecnico audio, luci e video.

Non mancano poi la scuola di scrittura – che si pone come obiettivo il recupero della grande tradizione letteraria del territorio, con grandi nomi dell'editoria scelti come docenti – e i corsi in ambito socio-sanitario, per un'offerta a 360° che accontenta ogni tipo di aspirazione.

Un successo che rilancia la cultura siciliana nel mondo

Quello del Progetto Global Learning III è stato un successo sotto tutti i punti di vista, con eventi di prestigio come il Concerto del Conservatorio Toscanini di Ribera, il convegno Letterature Migranti e gli spettacoli teatrali nella Valle dei Templi.

Un'importante iniziativa che ha formato un nuovo gruppo di professionisti in grado di portare avanti il rilancio dell'arte e della cultura siciliana a livello internazionale negli anni a venire.

Per conoscere meglio Global Learning e tenersi aggiornati su tutte le iniziative dell'ECUA basta visitare il sito.