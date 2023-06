Un'alternativa innovativa per la compravendita di veicoli tra privati

Nel 2014, a Roma, è nata un'idea innovativa nel settore dell'automotive: Link Motors. Questa azienda, fondata da un gruppo di professionisti esperti nel campo, ha dato vita a un progetto ambizioso e di successo chiamato Link Motors Franchising S.r.l. L'obiettivo principale era quello di aprire negozi in franchising gestiti da persone competenti, al fine di semplificare il processo di compravendita di veicoli tra privati.

Negli anni, lo sviluppo della rete di franchising di Link Motors a livello nazionale è stato notevole. Attualmente, in Italia ci sono ben 81 filiali, per un totale di 94 in Europa.

In particolare, la filiera Link Motors di Agrigento, rappresenta una presenza esclusiva dell’agrigentino, offrendo servizi e assistenza in tutta l'area territoriale. Questo consente ai clienti di questa regione di beneficiare di un'esperienza di vendita personalizzata e di alta qualità.

Ciò che distingue Link Motors dagli altri è la sua attenzione al cliente e la garanzia che offre. Per garantire la massima tranquillità durante l'acquisto di un veicolo, l'azienda fornisce una garanzia sui guasti meccanici che può arrivare fino a 3 anni o 300.000 chilometri.

Un elemento fondamentale che ha contribuito al successo di Link Motors è la garanzia fornita sia al venditore che all'acquirente. Questo offre una protezione completa per entrambe le parti coinvolte nella transazione, creando fiducia e sicurezza durante il processo di compravendita.