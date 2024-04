Contact center e compagnie energetiche: una partnership fondamentale

Con la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas, introdotta da quest’anno, i consumatori italiani - che si trovano attualmente nel mercato di maggior tutela - saranno obbligati a scegliere un nuovo fornitore di luce e gas tra i vari player del mercato libero.

Tutti i fornitori di energia elettrica da luglio 2024 e fino a marzo 2027 opereranno secondo le regole del mercato libero. Quest’ultimo prevede che l’energia elettrica non venga più erogata da un unico fornitore in monopolio statale ma, al contrario, può essere fornita da aziende private che competono tra loro con prezzi e servizi diversificati.

In quest’ottica Penta Servizi, società multiservizi specializzata nei servizi outsourcing, si sta preparando ad affrontare la liberalizzazione del mercato con operatori sempre più specializzati nel dare la giusta consulenza ai consumatori italiani.

Una società multiservizi leader di mercato nel settore delle utilities

Tra le società multiservizi più importanti che opereranno a fianco delle grandi compagnie c’è Penta Servizi. L’azienda dispone di tre sedi operative ad Agrigento, Messina ed Enna con oltre 200 postazioni e oltre 250 professionisti specializzati nella consulenza telefonica e customer care.

Penta Servizi punta, sin dalla sua fondazione, a creare una realtà imprenditoriale unica nel settore: da un lato è attrazione per i suoi partner commerciali, dall’altro rappresenta un’opportunità concreta di lavoro per tutti quei professionisti che intendono fare carriera nell’ambito della consulenza commerciale ed all’interno di un’azienda in forte crescita. Per farlo, alla luce delle ultime novità commerciali, occorre innovare l’esperienza del consulente telefonico: l’obiettivo - infatti - del professionista che opera in questo ambito è quello di accompagnare il consumatore verso scelte di risparmio consapevole.

Il successo ottenuto grazie ai risultati di questi ultimi anni unitamente alla partnership con le più importanti aziende di energia elettrica, gas e telefonia, porta Penta Servizi a guardare il futuro con maggiore fiducia e a programmare nuovi ed importanti investimenti, come l’apertura di nuove sedi e l’acquisizione di nuove commesse.

Penta servizi: qualche cenno sull’azienda

L’azienda nasce nel 2009 ad Agrigento da un’idea di Francesco Morreale e Piero Sammartino, che da semplici operatori telefonici, si sono ritrovati a capo di un’impresa di successo. Impresa a cui si sono aggiunti anche Luigi e Filippo Morreale.

In oltre 14 anni di attività l’azienda è cresciuta notevolmente. La crescente domanda del mercato del BPO (business process outsourcing) ha consentito alla società agrigentina di acquisire nuove commesse in ambito utilities, telco e assicurativo, aprire nuove sedi e aumentare il numero dei collaboratori e dipendenti a tempo indeterminato, divenendo sempre più un’impresa di successo nel panorama delle società multiservizi italiane.