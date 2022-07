Manutenzione e cura dell’automobile, a chi affidarsi? Ecco i vantaggi offerti dal service ufficiale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nemico principale dei possessori di un’automobile è l’usura. Per contrastare al meglio gli effetti del tempo, occorre prendersi cura della propria vettura e dove portarla per le manutenzioni, se non nei service ufficiali?

Ne abbiamo parlato con un’azienda leader del settore, la Meridiano Spa, concessionaria e service Audi per Agrigento e Caltanissetta. Ad accoglierci il titolare ed il responsabile service rispettivamente Giovanni Graceffa e l’ingegnere Rocco Finamore che ci hanno spiegato quali sono i vantaggi che si hanno nell’affidare la propria auto alle cure di mani esperte utilizzando i ricambi originali.

Manodopera qualificata e ricambi di qualità

Gli standard qualitativi dei prodotti della casa dei quattro anelli è nota a tutti, l’azienda di Inglonstadt investe molto anche sulla formazione del personale specializzato nell’assistenza post vendita, questo consente ai meccanici di Meridiano, una conoscenza approfondita del modello di auto sulla quale intervenire. L’utilizzo dei ricambi della casa madre poi, non solo mantengono vive le prestazioni ma, essendo parti garantite 24 mesi, lasciano ai clienti sonni tranquilli.

L'impegno green

Assistenza, competenza, sicurezza e garanzia per Meridiano sono le priorità di un’azienda che promuove i temi della mobilità sostenibile e che rappresenta essa stessa un modello green.

Nella sede di Agrigento, infatti, buona parte dell’energia necessaria è auto prodotta grazie ad un impianto fotovoltaico di 130 kW e l'installazione nel piazzale di colonnine di ricarica per le auto elettriche, è il segno tangibile dell'impegno di Meridiano verso una nuova mobilità, sempre più ecologica e sostenibile.

Ma non solo energia: anche l’acqua utilizzata dall’impianto di lavaggio non viene sprecata grazie ad un sistema di riciclo, e la gestione dei rifiuti, è completamente differenziata.

In un mondo proiettato verso una maggiore consapevolezza ambientale, Meridiano si conferma un'azienda all'avanguardia e attenta non solo alle necessità del cliente, ma anche ai biosgni del nostro Pianeta.