Yatch di lusso davanti a San Leone, la frecciatina: "Nessuno si interessa affinché queste barche riescano ad attraccare"

Da ieri sera, al largo di San Leone, è possibile vedere un "gigante del mare": lo yatch di lusso di 97 metri, fra i più grandi del mondo, chiamato "Faith" che è di proprietà di Lawrence Stroll, ossia il fondatore dal 2019 della scuderia britannica Aston Martin F1 team che corre il campionato mondiale di Formula 1.

"Vedo che molta gente fotografa con stupore i mega yacht che sostano in estate davanti San Leone. La classe impiegatizia dei Templi non è interessata se queste barche riescono o meno ad attraccare, la cosa importante è riuscire a fargli una foto da vicino con il proprio umile gommone per poi farlo diventare argomento della cena con gli amici" - ha scritto sui social, polemizzando, il noto velista Andrea Barbera che ha voluto richiamare l'attenzione sulla mancanza, a San Leone, di un porto turistico attrezzato ed efficiente dove poter far fare scalo ad una barca di questo tipo - . "Torna sempre la tematica della mancanza di un vero porto che possa soddisfare le esigenze della vera nautica e il turismo da diporto di un certo livello, ma voi pensate che agli agrigentini importi qualcosa? Sembra che esista solo l’aeroporto. L’importante è riuscire ad arrivare con la barca a Giallonardo per fare il bagno e il boat party davanti Pisciotto. Il porto non basterebbe a cambiare le sorti del borgo, servirebbe anche un piano del traffico, che comprenda parcheggi e bus navetta, una vera Ztl, una vera pista ciclabile, decoro, pulizia, insomma una visione di insieme, un sistema di servizi capace di generare profitti e benessere per la popolazione locale. Ma a noi - ha concluso il noto velista - piace fare il bagno a Giallonardo e non potrete farcene mica una colpa, lasciatecelo fare".