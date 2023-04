Micol, ma cosa combini? Il web contro l'empedoclina per una “sveglia di troppo"

Micol Incorvaia cosa combini? L'ormai ex gieffina ha attirato - forse senza neppure volerlo - tutte le attenzioni verso di se. Il motivo? Delle stories su Instagram dove lei stessa racconta di una sveglia traumatica. “Non mi sono svegliata adesso - spiega sui social l'influencer di Porto Empedocle. Mi avete riempita di messaggi. Avete mostrato quasi stupore e sconcerto, quasi per il fatto di vedermi così sveglia da presto".

La cronostoria dell'ex finalista del Grande Fratello continua così: "La ragione di questo evento storico a cui abbiamo assistito è da ricercarsi nel fatto che il fattorino di Amazon ha deciso di bussare alla mia porta alle 9.30, che carino. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere inesorabilmente il sonno”.

Le parole divertite di Micol Incorvaia sono continuate: "Dovete sapere che non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo”.

Queste confessioni di Micol Incorvaia hanno fatto eco in diverse testate giornaliste, attirando l'antipatia di tanti. Anche Micol ha condiviso sui social un titolo di un noto giornale scandalistico: "Mi preoccupa un po' il fatto che sia stato l'unico giornale a commentare in maniera ironica l'accaduto".

A convidere il post dell'empedoclina, anche Tommaso Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Quella che, dunque, doveva essere una gag ironica si è trasformata in una "valanga" di critiche.