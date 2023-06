Il fisico Vincenzo Schettini in visita al Conservatorio Toscanini: “Colpito dalla gestione sonora degli ambienti”

Il celebre fisico Vincenzo Schettini, che impazza sul web e sui social con le sue “lezioni alla portata di tutti”, ha incontrato studenti e docenti del Conservatorio “Toscanini” di Ribera. E’ stata una delle tappe del tour organizzato dal distretto turistico Costa del Mito.

Schettini si è complimentato con il direttore Riccardo Ferrara, con la vice direttrice Mariangela Longo e con Egidio Eronico per il trattamento acustico applicato in tutte le aule che rendono la struttura all’avanguardia a livello europeo.

“Oggi - ha detto - ho fatto un viaggio indietro nel tempo. Mi sono diplomato in violino nel 2000 e nel frattempo vedo che sono cambiate tante cose. Allora non c’era questa cura per il trattamento acustico. Adesso c’è ed è importante che sia proprio un Conservatorio a rivoluzionare la gestione sonora dei propri ambienti. Perché quando si deve suonare è giusto che lo si possa fare in ambienti corretti dal punto di vista fisico, cosa che dovrebbe essere applicata anche nelle scuole. Non solo per il suono, per il canto e per la musica: in generale è utile che l’onda sonora arrivi in maniera corretta anche per il parlato. In questo modo docenti e studenti farebbero meno fatica durante le lezioni. Sono contento di aver fatto questa passeggiata nel territorio e di vedere questo bel lavoro che è stato realizzato dal Conservatorio Toscanini. Per me è la prima volta nella Costa del Mito. Tornerò sicuramente per tutto quello che questo bellissimo territorio può offrire. Invito chiunque a visitarlo avvalendosi di guide esperte, in modo tale da apprezzarlo ancora di più dal punto di vista storico, culturale ed archeologico”.

Per il professore e per i suoi tantissimi follower, che hanno seguito la visita e fatto domande in diretta su Tik Tok, si sono esibiti il giovanissimo pianista Giovanni Vetrano e la violinista Giusy D'Anna.